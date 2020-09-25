Катастрофа Ан-26: Зеленский 26 сентября вылетит в Харьковскую область
25 сентября, 2020, 23:26
Президент Владимир Зеленский 26 сентября вылетит в Харьковскую область. Он совершит визит в область после катастрофы самолета АН-26 возле Чугуева
Об этом Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.
"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине", - написал Зеленский.
- Вечером 25 сентября стало известно о падении самолета вблизи Чугуева Харьковской области.
- На месте падения самолета в Чугуеве Харьковской области работало несколько подразделений ГСЧС .
- Стало известно, что кроме экипажа, на борту самолета, разбившегося под Чугуевом, находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.
- Президент Зеленский заявил, что будет создана государственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин катастрофы самолета на Харьковщине.
- Число жертв в результате падения военного самолета Ан-26 на Харьковщине возросло до 22 человек .
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