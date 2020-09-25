Катастрофа Ан-26: Зеленский 26 сентября вылетит в Харьковскую область

25 сентября, 2020, 23:26

Об этом Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине", - написал Зеленский.