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Espreso.tvОбществоКатастрофа Ан-26: Зеленский 26 сентября вылетит в Харьковскую область

Катастрофа Ан-26: Зеленский 26 сентября вылетит в Харьковскую область

Президент Владимир Зеленский 26 сентября вылетит в Харьковскую область. Он совершит визит в область после катастрофы самолета АН-26 возле Чугуева

Об этом Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине", - написал Зеленский.

 
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