Франция и Норвегия присоединились к числу стран, которые не признают легитимность Лукашенко
Об этом заявило Министерство Европы и иностранных дел Франции.
"Франция как страна - член Евросоюза полностью поддерживает заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени 27 стран в отношении Лукашенко", - заявил французский МИД.
Также Норвегия присоединилась к странам, которые не признали Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Об этом заявил госсекретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен в своем Твиттере.
"Полусекретные" инаугурации "не придают легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только усилила политический кризис в Беларуси", - написал он.
По словам Халворсена, Норвегия повторяет свой призыв к властям страны воздержаться от применения силы и начать серьезный диалог с оппозицией.
"Выборы не были ни свободными, ни честными", - заявил он.
- 23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге как президент Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".
- Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом".
- Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.
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