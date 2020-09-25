Франция и Норвегия присоединились к числу стран, которые не признают легитимность Лукашенко

25 сентября, 2020, 12:19

Франция в полной мере поддерживает позицию Евросоюза относительно непризнания легитимности президентства Александра Лукашенко

Об этом заявило Министерство Европы и иностранных дел Франции.

"Франция как страна - член Евросоюза полностью поддерживает заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени 27 стран в отношении Лукашенко", - заявил французский МИД.

Также Норвегия присоединилась к странам, которые не признали Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

Об этом заявил госсекретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен в своем Твиттере.

"Полусекретные" инаугурации "не придают легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только усилила политический кризис в Беларуси", - написал он.

По словам Халворсена, Норвегия повторяет свой призыв к властям страны воздержаться от применения силы и начать серьезный диалог с оппозицией.

"Выборы не были ни свободными, ни честными", - заявил он.

23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге как президент Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".

Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом".

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.