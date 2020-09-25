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Espreso.tvОбществоФранция и Норвегия присоединились к числу стран, которые не признают легитимность Лукашенко

Франция и Норвегия присоединились к числу стран, которые не признают легитимность Лукашенко


фото: belta
Франция в полной мере поддерживает позицию Евросоюза относительно непризнания легитимности президентства Александра Лукашенко

Об этом заявило Министерство Европы и иностранных дел Франции.

"Франция как страна - член Евросоюза полностью поддерживает заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени 27 стран в отношении Лукашенко", - заявил французский МИД.

Также Норвегия присоединилась к странам, которые не признали Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Об этом заявил госсекретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен в своем Твиттере.

"Полусекретные" инаугурации "не придают легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только усилила политический кризис в Беларуси", - написал он.

По словам Халворсена, Норвегия повторяет свой призыв к властям страны воздержаться от применения силы и начать серьезный диалог с оппозицией.

"Выборы не были ни свободными, ни честными", - заявил он.

  • 23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге как президент Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".
  • Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом".
  • Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.

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