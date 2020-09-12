Адвокаты предоставили новые доказательства непричастности нацгвардейца Маркива к убийству итальянского репортера

12 сентября, 2020, 22:25

Защитники осужденного в Италии до 24 лет заключения бойца Национальной гвардии Виталия Маркива предоставили новые оправдательные доказательства по его делу

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сторона защиты Маркива подала 11 сентября в апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства по делу гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года. Документы были предоставлены, в соответствии с юридической процедуры, накануне апелляционного процесса, который начнется в Милане 29 сентября.

Суд второй инстанции будет рассматривать ходатайство об обжаловании обвинительного приговора Маркивым. Летом 2019 г. суд присяжных Павии приговорил бойца к 24 годам заключения за соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова.

В основе нового доказательного материала - выводы журналистского расследования, которые вошли в фильм "Не в том месте, не в то время" о деле Роккелли-Маркива.

Речь идет о нескольких экспериментах: один касается визуального контроля с горы Карачун (позиции украинских войск) на место трагического случая у керамического завода, другой - баллистическое испытание по дальности стрельбы из различных видов оружия.

Эти исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что нацгвардеец Виталий Маркив с Карачун не мог различать человеческие фигуры возле керамического завода и целиться и попасть в них на расстоянии около 1800 м из имеющегося у него автомата АК-74.

Адвокаты просят приобщить к рассмотрению дела эксперименты, использованные в фильме, или фрагмент ленты, заслушать новых свидетелей-участников фильма (включая экспертов), а в случае необходимости и режиссера-документалиста Кристиано Тинацци.

Защитники Маркива снова просят суд провести расследование на месте трагического события возле города Славянска. Если апелляционный суд в Милане привлечет к процессу фильм с подробным картографическим изображением местности, то такое расследование, возможно, не понадобится, высказали предположение представители защиты.

Дополнительные доказательства в суд второй инстанции предоставляют и адвокаты государства Украина. Их материал базируется на результатах расследования украинского МВД. Они, в частности, отмечают на звуковом следственном эксперименте, который показал, что обстрел начался со стороны пророссийских боевиков, а не с украинских позиций, как это утверждают павийские присяжные.

Защитники надеются, что новые доказательные данные станут дополнительным материалом, чтобы убедить апелляционный суд вынести оправдательный приговор Виталию Маркиву. Будут ли эти доказательства приобщены к рассмотрению дела в Милане, должен решить судья.

Напомним, 31 августа в МВД сообщили, что провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте происшествия в Славянске и на горе Карачун, которые дали убедительные результаты для рассмотрения дела об убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года у Славянске.

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