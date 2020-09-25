Черновол смягчили меру пресечения по делу о поджоге офиса Партии регионов

25 сентября, 2020, 18:05

Бывшему народному депутату Татьяне Черновол изменили меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство

Об этом она написала в Facebook.

"Вчера по делу Майдана мне изменили меру пресечения на личное обязательство", - говорится в сообщении.

По ее словам, одно из таких обязательств - это запрет общаться с нардепом Антоном Яценко. Он подал заявление о Черновил, обвинив ее в поджоге офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года.

Бывшая нардеп Татьяна Черновол сообщила, что в ГБР хотят ей изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.