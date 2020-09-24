Жена Медведчука стала обладательницей еще одной российской компании - "Схемы"

24 сентября, 2020, 14:50

Жена главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко в начале осени стала владелицей строительной фирмы в Москве

Об этом пишут "Схемы".

"Жена Виктора Медведчука, председателя политсовета партии ОПЗЖ и кума Владимира Путина, телеведущая Оксана Марченко в начале осени стала обладательницей российской компании, профиль деятельности которой - строительство, инженерные работы и проектирование", - пишет издание.

Так, по данным реестра юридических лиц Российской Федерации, 11 сентября 2020 российская компания "Юг Энерго", которую, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко, стала единственной владелицей компании "НЗНП Инжиниринг".

"НЗНП Инжиниринг" зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020 года, а ее основным направлением является "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика", дополнительные виды деятельности - деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проэктам ", - отмечают журналисты.

В издании отметили, что "НЗНП Инжиниринг" с августа 2020 года является членом "Ассоциации проектувальникив Южного округа", что указано на сайте организации.

"Южный округ - территориальное объединение, в которое входит и Ростовская область, где расположился завод, принадлежащий семье Медведчука-Марченко", - отмечается в материале.

В то же время, по информации "Схем" название строительной компании созвучно с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории Российской Федерации. В частности: «НЗНП Трейд» - компания, которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе, ТД «НЗНП» - компания, которая занимается продажей нефтепродуктов, «Югтранс-НЗНП» - компания-перевозчик и АО « НЗНП »(Новошахтинский завод нефтепродуктов).

В издании отметили, что директором "материнской" для всех этих нефтяных структур компании является Валерий Пак - бывший заместитель министра природных ресурсов России и экс-глава Федерального агентства по пользованию недрами.

Напомним, ранее "Схемы" сообщили , что российский Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, который принадлежит жене Виктора Медведчука Оксане Марченко, поставляет продукцию в оккупированный Крым и в США в обход санкций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb