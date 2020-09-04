Российский завод жены Медведчука поставляет дизтопливо в оккупированный Крым и США, - "Схемы"

4 сентября, 2020, 10:22

Российский Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, который принадлежит жене Виктора Медведчука Оксане Марченко, поставляет продукцию в оккупированный Крым и в США в обход санкций

Об этом говорится говорится в расследовании программы "Схемы" .

По информации "Схем", российские компании "ЮЛК-Альянс", "Стойпроминвест" и "Югдизель" подтвердили, что продают продукцию Новошахтинского завода, в том числе и в оккупированный Крым. При этом топливо на полуостров завозят бензовозами.

"Схемы" установили: нефтеперерабатывающий завод семьи кумовьев Путина имеет поддержку на уровне области и министерства энергетики РФ и производит топливо, бензовозами через Ростовскую область, Краснодарский край и Крымский мост привозят в оккупированный Россией Крым ", - говорится в расследовании.

Журналисты отметили, что в декларации Медведчука указано, что Марченко контролирует большую долю Новошахтинского завода. Сам политик отказался комментировать вопрос о бизнесе своей семьи.

Кроме того, журналисты выяснили, что нефтепродукты с этого же завода танкерами поставляются в США, где Медведчук с 2014 года находится под санкциями. Но чтобы обойти санкции, контракты заключаются не напрямую, а через швейцарскую фирму-посредника.

Так, "Схемы" обнаружили по данным системы Marine Traffic, что 23 апреля 2020 г. в порт Хьюстон в США зашло судно под португальским флагом Nordorchid. Танкер привез 29 тыс. тонн прямогонного бензина (полуфабриката, который американские заводы часто используют для экономии на нефти).

При этом, по данным международной базы Import Genius, которая собирает и анализирует операции ВЭД, судно Nordorchid доставило продукцию Новошахтинского завода, а получателем была дочерняя компания ExxonMobil.

По информации журналистов, система Import Genius зафиксировала, что с января по апрель "дочь" ExxonMobil покупала нефтепродукты "новошахты" еще 5 раз. 27 января 87 тысяч тонн привез танкер Kalahari. 7 февраля в Хьюстон было доставлено 85 тысяч тонн судном Ionic Artemis. 22 февраля судно NS Captain доставило еще 82 тысячи тонн. 12 марта - еще 82 тысячи тонн, судно Patmos Warrior. 2 апреля 2020-го танкер Clio доставил для ExxonMobil 84 тысячи тонн новошахтинских нефтепродуктов.

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Источник: https://biz.censor.net/n3217543