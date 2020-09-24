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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что в Украине началась вторая волна пандемии коронавируса

Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна пандемии коронавируса


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна COVID-19, и отметил, что первую волну коронавируса "смогли остановить"

Об этом он сказал во время совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе.

"Тогда (в первую волну - ред.) на 40 млн украинских граждан у нас было заболевших от 100 до 300 человек. Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что решение о запрете на въезд в Украину иностранцам является правильным.

"Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, прибывающими в Украину. Поэтому когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы обязательно", - добавил Зеленский.

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