В Украине коронавирусом заразились уже более 188 тыс. человек, в течение суток - 3372 новых случаев
24 сентября, 2020, 09:04
По состоянию на утро четверга, 24 сентября, в Украине зафиксировано 188 106 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 3757 - летальные, 83458 человек выздоровели
Об этом сообщает сайт СНБО Украины .
В течение суток 23 сентября было зафиксировано 3372 новых случаев коронавируса, 52 пациентов умерли, 1788 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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