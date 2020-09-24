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Espreso.tvОбществоВ Украине коронавирусом заразились уже более 188 тыс. человек, в течение суток - 3372 новых случаев

В Украине коронавирусом заразились уже более 188 тыс. человек, в течение суток - 3372 новых случаев

По состоянию на утро четверга, 24 сентября, в Украине зафиксировано 188 106 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 3757 - летальные, 83458 человек выздоровели

Об этом сообщает сайт СНБО Украины .

В течение суток 23 сентября было зафиксировано 3372 новых случаев коронавируса, 52 пациентов умерли, 1788 - выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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