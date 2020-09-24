Зеленский отменил визит в Минск, - посол Беларуси
Об этом заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью "Украине Бизнес Ревю" .
Он заявил, что Форум регионов Украины и Беларуси, который планировался на октябрь в Гродно, по инициативе украинской стороны, перенесен.
Читайте также: "Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси, - Кулеба
"Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь ... Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", - говорится в сообщении.
Дипломат заявил, что если руководство Украины решило поставить отношения между странами "на паузу", то это не значит разрыв отношений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры