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Espreso.tvОбществоЗеленский отменил визит в Минск, - посол Беларуси

Зеленский отменил визит в Минск, - посол Беларуси


фото: ukrbizn
Белорусский посол в Украине заявил, что временное прекращение контактов между странами не означает полного разрыва отношений

Об этом заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью "Украине Бизнес Ревю" .

Он заявил, что Форум регионов Украины и Беларуси, который планировался на октябрь в Гродно, по инициативе украинской стороны, перенесен.

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"Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь ... Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", - говорится в сообщении.

Дипломат заявил, что если руководство Украины решило поставить отношения между странами "на паузу", то это не значит разрыв отношений.

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