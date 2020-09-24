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Espreso.tvОбществоЗапрет общественного транспорта и культурных мероприятий, - Степанов об ограничении в "красной" зоне карантина

Запрет общественного транспорта и культурных мероприятий, - Степанов об ограничении в "красной" зоне карантина

Комиссия по ТЭБ и ЧС установила ряд ограничений для Тернополя и Бережан Тернопольской области, которые будут находиться в "красной" карантинной зоне

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

Запрещена:

  • посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения (высадка возможна)
  • прием посетителей в кинотеатрах, учреждениях общественного питания, ТРЦ, спортзалах, фитнес-центрах, торговых центрах обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, семенами и садовым материалом,
  • банковская и страховая деятельность,
  • медицинская, ветеринарная практика.
  • деятельность автозаправочного комплекса.
  • обслуживание и ремонт транспортных средств, техобслуживание.
  • регистраторов расчетных операций.
  • деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования.
  • объектов почтовой связи.
  • посещение учреждений, оказывающих социальные услуги, кроме тех, которые предоставляют услуги экстренно.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Киев перешел в "желтую" карантинную зону, а Тернополь - в "красную".

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