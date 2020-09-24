Запрет общественного транспорта и культурных мероприятий, - Степанов об ограничении в "красной" зоне карантина
24 сентября, 2020, 20:15
Комиссия по ТЭБ и ЧС установила ряд ограничений для Тернополя и Бережан Тернопольской области, которые будут находиться в "красной" карантинной зоне
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.
Запрещена:
- посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения (высадка возможна)
- прием посетителей в кинотеатрах, учреждениях общественного питания, ТРЦ, спортзалах, фитнес-центрах, торговых центрах обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, семенами и садовым материалом,
- банковская и страховая деятельность,
- медицинская, ветеринарная практика.
- деятельность автозаправочного комплекса.
- обслуживание и ремонт транспортных средств, техобслуживание.
- регистраторов расчетных операций.
- деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования.
- объектов почтовой связи.
- посещение учреждений, оказывающих социальные услуги, кроме тех, которые предоставляют услуги экстренно.
Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Киев перешел в "желтую" карантинную зону, а Тернополь - в "красную".
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