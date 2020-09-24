В Сенате США опубликовали отчет о сомнительных транзакциях сына Байдена во время работы в Burisma
Об этом сообщает Голос Америки .
В документе на 87 страниц изложены детали работы Хантера Байдена в правлении газовой компании Burisma. Авторы отчета, сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Гресли утверждают, что такая деятельность создавала конфликт интересов, во время, когда Джо Байден был вице-президентом США и занимался в администрации делами Украины.
"Главы комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала что то, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию Украины", - говорится в отчете.
Отчет признает, что точно не понятно, насколько присутствие сына Байдена в Бурисми оказало влияние на политику в отношении Украины, которую проводила администрация Обамы. Однако, в документе отмечается, что американские чиновники времен Обамы предупреждали администрацию о некорректности, которую создает участие сына вице-президента США в правлении украинской компании.
Отчет обнародовали за шесть недель до президентских выборов в США. Избирательный штаб Джо Байдена сразу раскритиковал отчет, назвав его попыткой союзников Дональда Трампа повредить его политическому оппоненту и вмешаться в избирательный процесс.
В частности, отметили в штабе Байдена, в отчете говорится, что Байден, в должности вице-президента давил на Украину, настаивая на увольнении от должности тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, якобы, пытаясь остановить расследование против владельцев Burisma. Однако, сообщение в прессе и заявления свидетельствуют о том, что против Burisma не велось активных расследований на момент увольнения Шокина в 2016 году и его освобождение соответствовало официальной позиции США.
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