24 сентября, 2020, 12:26

Комитет Сената по национальной безопасности и правительственных дел и комитет по вопросам финансов обнародовали отчет "Хантер Байден, Burisma и коррупция", в котором говорится о деятельности сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена в Украине

Об этом сообщает Голос Америки .

В документе на 87 страниц изложены детали работы Хантера Байдена в правлении газовой компании Burisma. Авторы отчета, сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Гресли утверждают, что такая деятельность создавала конфликт интересов, во время, когда Джо Байден был вице-президентом США и занимался в администрации делами Украины.

"Главы комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала что то, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию Украины", - говорится в отчете.

Отчет признает, что точно не понятно, насколько присутствие сына Байдена в Бурисми оказало влияние на политику в отношении Украины, которую проводила администрация Обамы. Однако, в документе отмечается, что американские чиновники времен Обамы предупреждали администрацию о некорректности, которую создает участие сына вице-президента США в правлении украинской компании.

Отчет обнародовали за шесть недель до президентских выборов в США. Избирательный штаб Джо Байдена сразу раскритиковал отчет, назвав его попыткой союзников Дональда Трампа повредить его политическому оппоненту и вмешаться в избирательный процесс.

В частности, отметили в штабе Байдена, в отчете говорится, что Байден, в должности вице-президента давил на Украину, настаивая на увольнении от должности тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, якобы, пытаясь остановить расследование против владельцев Burisma. Однако, сообщение в прессе и заявления свидетельствуют о том, что против Burisma не велось активных расследований на момент увольнения Шокина в 2016 году и его освобождение соответствовало официальной позиции США.

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