В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией
24 сентября, 2020, 16:33
Президент России Владимир Путин не поздравил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с инаугурацией
В Кремле говорят, что практика международного общения этого и не требует, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
"Нет, такого нет обязательного... Собственно, поздравление уже было", - сказал он.
- 23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".
- Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .
- Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.
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