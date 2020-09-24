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Espreso.tvОбществоВ Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией


фото: reuters
Президент России Владимир Путин не поздравил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с инаугурацией

В Кремле говорят, что практика международного общения этого и не требует, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Нет, такого нет обязательного... Собственно, поздравление уже было", - сказал он.

  • 23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".
  • Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .
  • Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.

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