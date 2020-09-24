В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией

24 сентября, 2020, 16:33

Президент России Владимир Путин не поздравил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с инаугурацией

В Кремле говорят, что практика международного общения этого и не требует, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Нет, такого нет обязательного... Собственно, поздравление уже было", - сказал он.

23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".

Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.