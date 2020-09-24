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Espreso.tvОбществоВ Беларуси пропала адвокат оппозиционера Колесниковой, ее муж заявил о похищении

В Беларуси пропала адвокат оппозиционера Колесниковой, ее муж заявил о похищении

24 сентября перестала выходить на связь адвокат Людмила Козак, которая защищает белорусскую оппозиционера Марию Колесникову

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на адвоката Виктора Мацкевича.

"В 13.50 Людмила попрощалась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Спешила в суд. В суд она не приехала", - сказал адвокат.

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Он сообщил, что муж Козак подал заявление о похищении.

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