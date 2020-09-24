В Беларуси пропала адвокат оппозиционера Колесниковой, ее муж заявил о похищении

24 сентября, 2020, 19:51

24 сентября перестала выходить на связь адвокат Людмила Козак, которая защищает белорусскую оппозиционера Марию Колесникову

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на адвоката Виктора Мацкевича.

"В 13.50 Людмила попрощалась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Спешила в суд. В суд она не приехала", - сказал адвокат.

Читайте также: "Все, кто меня похищал, слабые и в истерике": Колесникова написала письмо отцу из СИЗО

Он сообщил, что муж Козак подал заявление о похищении.