"Все, кто меня похищал, слабые и в истерике": Колесникова написала письмо отцу из СИЗО

24 сентября, 2020, 16:11

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова написала письмо отцу из СИЗО

Как сообщили в ее пресс-службе, письмо шло в Минск из СИЗО в Жодино полторы недели.

В конверте вместе с письмом было бело-красно-белое сердце и белая лента.

В письме Колесникова пишет, что с ней все в порядке и просит не сдаваться.

"Очень скучаю по тебе и Тане. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех. Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед! Эти все, кто меня похищал, невероятно слабые и в истерике. они даже не умеют делать свою работу хорошо :))))) У них везде бардак и хаос. И это не шутка ", - отметила оппозиционерка.

Папа наконец получил письмо от Марии с бело-красно-белыми сердечками и белой лентой в конверте! Письмо шло из Жодино в ... Posted by Maria Kalesnikava on Thursday, 24 September 2020

Марию Колесникову похитили утром 7 сентября в центре Минска. Неизвестные в масках схватили ее, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. После этого о его местонахождении не было известно.

23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемонию инаугурации не было анонсировано. Во время инаугурации он заявил , что "цветная революция не состоялась".

Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська объявила себя единственным лидером Беларуси.