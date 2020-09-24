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Espreso.tvОбщество"Все, кто меня похищал, слабые и в истерике": Колесникова написала письмо отцу из СИЗО

"Все, кто меня похищал, слабые и в истерике": Колесникова написала письмо отцу из СИЗО


фото: tut.by
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова написала письмо отцу из СИЗО

Как сообщили в ее пресс-службе, письмо шло в Минск из СИЗО в Жодино полторы недели.

В конверте вместе с письмом было бело-красно-белое сердце и белая лента.

В письме Колесникова пишет, что с ней все в порядке и просит не сдаваться.

"Очень скучаю по тебе и Тане. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех. Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед! Эти все, кто меня похищал, невероятно слабые и в истерике. они даже не умеют делать свою работу хорошо :))))) У них везде бардак и хаос. И это не шутка ", - отметила оппозиционерка.

Папа наконец получил письмо от Марии с бело-красно-белыми сердечками и белой лентой в конверте! Письмо шло из Жодино в ...

Posted by Maria Kalesnikava on Thursday, 24 September 2020

Марию Колесникову похитили утром 7 сентября в центре Минска. Неизвестные в масках схватили ее, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. После этого о его местонахождении не было известно.

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