Украинка Костюк впервые вышла в финал квалификации "Ролан Гаррос"

24 сентября, 2020, 13:50

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Костюк, которая занимает 119 место в мировом рейтинге во втором раунде отбора турнира Большого шлема победила Лауру Иоанну Паар, которая идет в классификации 199-й.

Матч в Париже продолжался 1 час. и 8 мин. и завершился уверенной победой украинки - 6: 2, 6: 2.

В финале Костюк сыграет против японки Куруми Наре, которая в мировом рейтинге 148-й.

Ролан Гаррос

Квалификация, 1/2 финала

24 сентября

Марта Костюк (Украина) - Лаура Иоанна Паар (Румыния) 6: 2, 6: 2

Напомним, 22 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA .

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