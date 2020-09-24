Украинка Костюк впервые вышла в финал квалификации "Ролан Гаррос"
24 сентября, 2020, 13:50
Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Костюк, которая занимает 119 место в мировом рейтинге во втором раунде отбора турнира Большого шлема победила Лауру Иоанну Паар, которая идет в классификации 199-й.
Матч в Париже продолжался 1 час. и 8 мин. и завершился уверенной победой украинки - 6: 2, 6: 2.
В финале Костюк сыграет против японки Куруми Наре, которая в мировом рейтинге 148-й.
Ролан Гаррос
Квалификация, 1/2 финала
24 сентября
Марта Костюк (Украина) - Лаура Иоанна Паар (Румыния) 6: 2, 6: 2
- Напомним, 22 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA .
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