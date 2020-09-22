Свитолина вернулась в топ-5 лучших теннисисток мира

22 сентября, 2020, 15:09

Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Об этом сообщает BTU.ORG.UA в twitter.

Свитолина пропустила Открытый чемпионат США (US Open-2020), что и стало главной причиной того, что украинка покинула топ-5. Однако по итогам недели теннисистка улучшила свое положение и вновь занимает 5 место в рейтинге WTA.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поднялась на двадцать восьмое место. На две строчки регрессировала Екатерина Козлова (99 место). Марта Костюк и Леся Цуренко остались на прежних позициях.

13 сентября в финале Открытого чемпионата США японка Наоми Осака победила белоруску Викторию Азаренко.