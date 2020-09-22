 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСвитолина вернулась в топ-5 лучших теннисисток мира

Свитолина вернулась в топ-5 лучших теннисисток мира


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Об этом сообщает BTU.ORG.UA в twitter.

Свитолина пропустила Открытый чемпионат США (US Open-2020), что и стало главной причиной того, что украинка покинула топ-5. Однако по итогам недели теннисистка улучшила свое положение и вновь занимает 5 место в рейтинге WTA.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поднялась на двадцать восьмое место. На две строчки регрессировала Екатерина Козлова (99 место). Марта Костюк и Леся Цуренко остались на прежних позициях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать