Свитолина вернулась в топ-5 лучших теннисисток мира
22 сентября, 2020, 15:09
Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
Об этом сообщает BTU.ORG.UA в twitter.
Свитолина пропустила Открытый чемпионат США (US Open-2020), что и стало главной причиной того, что украинка покинула топ-5. Однако по итогам недели теннисистка улучшила свое положение и вновь занимает 5 место в рейтинге WTA.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поднялась на двадцать восьмое место. На две строчки регрессировала Екатерина Козлова (99 место). Марта Костюк и Леся Цуренко остались на прежних позициях.
September 21, 2020
- 13 сентября в финале Открытого чемпионата США японка Наоми Осака победила белоруску Викторию Азаренко.
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