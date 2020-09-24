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Espreso.tvСпортТренер "Гента" оценил сложность травмы Яремчука в матче с "Динамо"

Тренер "Гента" оценил сложность травмы Яремчука в матче с "Динамо"


фото: Getty Images
Главный тренер бельгийского "Гента" Вим де Декер заявил, что планирует поберечь украинского форварда Романа Яремчука, который травмировался в матче с "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам тренера "Гента", пока сложно оценить степень серьезности травмы украинского форварда Романа Яремчука, которую он получил в игре плей-офф отбора Лиги чемпионов против "Динамо" (1: 2).

"Конечно, Романа расстроило то, что он получил травму без прямого контакта, практически на ровном месте. Пока ничего определенного по степени тяжести его травмы сказать не могу. Конечно, мы будем его беречь чтобы как можно быстрее вернуть в обойму, но прямо сейчас он очень разочарован ", - сказал де Декер.

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