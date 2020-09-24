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Espreso.tvСпортСуарес объяснил, почему променял "Барселону" на "Атлетико"

Суарес объяснил, почему променял "Барселону" на "Атлетико"


фото: Getty Images
Уругвайский форвард Луис Суарес заявил, что перешел в "Атлетико", поскольку мадридцы способны конкурировать с "Барселоной" и "Реалом"

Об этом сообщает Diario Sport .

По словам Суареса, он считает, что полностью реализовал себя в "Барселоне", где стал третьим по результативности футболистом в истории клуба.

"Я иду с чувством, что полностью реализовал себя. Непросто стать третьим лучшим бомбардиром в истории клуба. Нужно быть самокритичным, когда что-то идет не так, чтобы запомнили все хорошее, что я сделал. Когда в" Барсе "сообщили, что не рассчитывают на меня, у меня было много предложений. Я решил, что готов перейти в команду, которая может на равных конкурировать с "Барселоной" и "Реалом". Я полон энтузиазма и хороших ожиданий. "Атлетико" - очень конкурентоспособная команда ", - сказал Суарес.

За "Барселону" Луис Суарес выступал с 2014 года и считается одним из лучших форвардов в истории клуба. В целом он сыграл за команду 283 матча и забил 198 голов. Больше Суареса мячей только у Лионеля Месси - 634 - и Сезара Родригеса - 232.

В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

33-летний Суарес по четыре раза выиграл с "Барселоной" чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году стал победителем Лиги чемпионов.

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