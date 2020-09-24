Столкновения возле Олимпийского колледжа в Киеве: полиция открыла уголовное производство

24 сентября, 2020, 18:20

Правоохранители открыли уголовное производство по факту столкновений на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве, в которых пострадали несколько человек

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве открыто уголовное производство. Досудебное расследование начато по факту хулиганства. В результате конфликта пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня днем на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного возникла конфликтная ситуация. Полиция на месте уточнила, что конфликт произошел во время визита ликвидационной комиссии.

"Во время работы ликвидационной комиссии на территории колледжа возник конфликт. Полицейские, которые на месте обеспечивали общественный порядок, немедленно вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате инцидента несколько человек получили телесные повреждения, в том числе и правоохранители", - говорится в сообщении.

Сейчас в территориальное управление полиции приглашены обе стороны конфликта для дачи объяснений и объективного установления причин инцидента.

Все сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Продолжается следствие.

24 сентября в Киеве полиция пришла к Олимпийскому Лицею имени Ивана Поддубного. Между полицией и преподавателями и студентами произошли столкновения .

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