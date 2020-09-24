Полиция пришла к Олимпийскому колледжу: преподаватели заявляют о рейдерском захвате с участием и.о. министра Шкарлета

24 сентября, 2020, 13:24

24 сентября в Киеве полиция пришла к Олимпийскому Лицею имени Ивана Поддубного. Между полицией с одной стороны и преподавателями и студентами с другой начались схватки

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Преподаватели и студенты заявили о незаконном захвате лицея в пользу ректора Национального университета физического воспитания и спорта Украины Евгения Имаса и заместителя министра образования и науки Стрельченко.

"Сейчас титушки и автобусы с полицией уже стоят под колледжем. Интересы запланировано на 12.00. Коллектив и студенты настроены решительно бороться за свои права и требовать выполнения нормы закона о недопустимости передачи и массой, о необходимости передать колледж как целостный имущественный комплекс Киева", - говорится на странице лицея в соцсети Facebook.

"Мы пришли поддержать студентов колледжа. Присоединяйтесь! Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта и Сергей Шкарлет - и.о. министра образования - лоббируют ликвидацию хочет колледжа и подчинения спортивного комплекса Университета физической культуры и спорта", - говорится в комментарии к стрима Движения сопротивления капитуляции в Facebook.

Активисты РОК отметили, что одним из преподавателей Олимпийского лицея является борец Богдан Грицай, спортсмен, который бросил вызов боксеру Александру Усику.

"В эти моменты происходит захват колледжа. Полиция по указаниям ректора НУФВиС Евгения Имаса и заместителя министра образования и науки Стрельченко применила силу к студентам и работников колледжа", - гласит последняя запись на странице Олимпийского лицея в Facebook.

В то же время сообщается, что ректор Национального университета физического воспитания и спорта Украины Евгений Имас пришел в колледж и вступил в словесную перепалку с преподавателями и студентами. Причиной стало нежелание ректора перейти на украинский язык.

Стрим - движение сопротивления капитуляции:

Отметим, студенты и преподаватели лицея выступают против решения Кабмина о переводе учебного заведения в подчинение Национального университета физического воспитания и спорта. 18 сентября 2020 года, в. о. министра образования Сергей Шкарлет издал приказ в котором в частности указывается, что НУФВСУ является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей Олимпийского колледжа.

Студенты лицея начали забастовку против попыток рейдерского захвата заведения 9 сентября. Председатель студенческого самоуправления Олимпийского колледжа Екатерина Жданович, в частности, участвовала в заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, молодежи и спорта относительно рейдерской атаки на колледж. Комиссия Киевсовета тогда поддержала позицию лицее и присоединилась к требованию отменить распоряжение Кабинета министров Украины

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