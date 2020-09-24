США, Канада и Великобритания планируют ввести санкции против белорусских чиновников уже 25 сентября, - Reuters
24 сентября, 2020, 17:59
США, Канада и Великобритания могут уже 25 сентября ввести санкции против белорусских чиновников, которых они считают причастными к фальсификации выборамов 9 августа и насилию по отношению к протестующим
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В то же время собеседники не исключают, что введение санкций могут отложить из-за трудностей в координации действий между странами.
Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Британия готовит санкции против виновных в нарушении прав человека в Беларуси.
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- Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом".
- Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.
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