США, Канада и Великобритания планируют ввести санкции против белорусских чиновников уже 25 сентября, - Reuters

24 сентября, 2020, 17:59

США, Канада и Великобритания могут уже 25 сентября ввести санкции против белорусских чиновников, которых они считают причастными к фальсификации выборамов 9 августа и насилию по отношению к протестующим

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В то же время собеседники не исключают, что введение санкций могут отложить из-за трудностей в координации действий между странами.

Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Британия готовит санкции против виновных в нарушении прав человека в Беларуси.

23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".

Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом".

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.