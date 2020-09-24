"ОПЗЖ" выдвинула экс-боксера Узелкова кандидатом в мэры Винницы

24 сентября, 2020, 11:19

Интерконтинентальный чемпион WBA Вячеслав Узелков будет баллотироваться в мэры Винницы от "Оппозиционного платформы - за жизнь"

Об этом экс-боксер Вячеслав Узелков написал в Instagram.

Узелков написал, что его "беспокоят социально незащищенные жители города и благоустройство Виннице".

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Боксер заявил, что зайдет "в каждый кабинет в горсовете" и "наведет там порядок".

На партийной странице Винницкой организации ОПЗЖ отметили, что лидер партии ОПЗЖ Юрий Бойко представил Узелкова кандидатом от партии 23 сентября.

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