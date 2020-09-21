Лидер группы "ТІК" Бронюк возглавил список одной из партий в горсовет Винницы

21 сентября, 2020, 17:45

Музыкант и лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк стал первым номером в списке кандидатов в Винницкий городской совет от "Партии Винничан"

Об этом сообщила пресс-служба партии в Facebook.

"Первый номер "Партии Винничан" в Винницкий городской совет - Виктор Бронюк", - говорится в сообщении.

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