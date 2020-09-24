Мендель подтвердила, что Зеленский не поедет с визитом в Беларусь
24 сентября, 2020, 18:48
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Беларусь для участия в Третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который планировался в городе Гродно 8-9 октября.
Об этом сказала в комментарии Интерфакс-Украина пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
"Действительно визит президента Украины в Беларуси, который планировался в октябре, был отменен. Вопрос с проведением Форума регионов зависит от очень многих факторов", - заявила она.
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