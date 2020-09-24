 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМендель подтвердила, что Зеленский не поедет с визитом в Беларусь

Мендель подтвердила, что Зеленский не поедет с визитом в Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Беларусь для участия в Третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который планировался в городе Гродно 8-9 октября.

Об этом сказала в комментарии Интерфакс-Украина пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Действительно визит президента Украины в Беларуси, который планировался в октябре, был отменен. Вопрос с проведением Форума регионов зависит от очень многих факторов", - заявила она.

Читайте также: Зеленский отменил визит в Минск, - посол Беларуси

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

24 сентября, 2020 четверг

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать