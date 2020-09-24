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Espreso.tvОбществоФильм "Атлантида" стал претендентом на "Оскар" от Украины

Фильм "Атлантида" стал претендентом на "Оскар" от Украины

Украинская драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича бороться за премию "Оскар"

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

"Украинский оскаровский комитет выбрал драму Валентина Васяновича" Атлантида "национальным претендентом на премию Американской киноакадемии" Оскар "в категории" Международный полнометражный фильм "", - говорится в сообщении.

Среди претендентов были также ленты "Мои мысли тихие" Антонио Лукича и "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык.

События фильма "Атлантида" Валентина Васяновича разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращены в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

  • Напомним, ранее фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича попал в список номинантов на премию Европейской киноакадемии, которую называют "европейским Оскаром".

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