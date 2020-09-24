Фильм "Атлантида" стал претендентом на "Оскар" от Украины
Об этом сообщила пресс-служба Госкино.
"Украинский оскаровский комитет выбрал драму Валентина Васяновича" Атлантида "национальным претендентом на премию Американской киноакадемии" Оскар "в категории" Международный полнометражный фильм "", - говорится в сообщении.
Среди претендентов были также ленты "Мои мысли тихие" Антонио Лукича и "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык.
События фильма "Атлантида" Валентина Васяновича разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращены в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.
- Напомним, ранее фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича попал в список номинантов на премию Европейской киноакадемии, которую называют "европейским Оскаром".
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