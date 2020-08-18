Фильм "Атлантида" украинского режиссера попал в список номинантов "европейского Оскара"

Об этом сообщили на Facebook фильма.

"Атлантида" - среди претендентов на номинацию премии Европейской киноакадемии! Фильм поборется за так называемый Европейский Оскар. Теперь ленту будут смотреть киноакадемики, которые будут голосовать за номинантов на премию. Результаты их выбора станут известны 7 ноября на Фестивале европейского кино в Севилье", - говорится в сообщении.

Фильм рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий.

"2025-й, после окончания войны прошел год. Территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными", - говорится в описании ленты.

В 2016 году кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку.

«Атлантида» - среди претендентов на номинацию премии Европейской киноакадемии! Фильм поборется за так называемый ... Опубликовано Атлантида / Atlantis Вторник, 18 августа 2020

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