Еще один футболист "Динамо" перешел в российский клуб
24 сентября, 2020, 13:15
Киевское "Динамо" отдало в аренду в российскую "Уфу" полузащитника Ахмеда Алибекова
Об этом сообщает официальный сайт "Уфы" .
Алибеков выступать за российский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.
22-летний Ахмед Алибеков в прошлом сезоне играл в аренде за чешский "Слован", в составе которого забил 3 гола в 19 матчах.
На счету Алибекова 10 матчей в составе молодежной сборной Украины.
"Уфа" сейчас идет на 14-м месте в чемпионате России.
- Напомним, 17 сентября "Динамо" арендовало ганского полузащитника Мохаммеда Кадири "Арсенала" из Тулы.
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