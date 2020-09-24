Еще один футболист "Динамо" перешел в российский клуб

24 сентября, 2020, 13:15

Киевское "Динамо" отдало в аренду в российскую "Уфу" полузащитника Ахмеда Алибекова

Об этом сообщает официальный сайт "Уфы" .

Алибеков выступать за российский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

22-летний Ахмед Алибеков в прошлом сезоне играл в аренде за чешский "Слован", в составе которого забил 3 гола в 19 матчах.

На счету Алибекова 10 матчей в составе молодежной сборной Украины.

"Уфа" сейчас идет на 14-м месте в чемпионате России.

Напомним, 17 сентября "Динамо" арендовало ганского полузащитника Мохаммеда Кадири "Арсенала" из Тулы.

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