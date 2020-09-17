Футболист "Динамо" перешел в российский клуб

17 сентября, 2020, 10:10

Киевское "Динамо" арендовало ганского полузащитника Мохаммеда Кадири "Арсенала" из Тулы

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

До конца сезона 2020/2021 Кадири выступать за "Арсенал" на правах аренды. За команду из Тулы ганец уже играл в сезоне 2018/19.

Летом прошлого года ганец перешел в "Динамо" именно из российского клуба. В сезоне 2019/20 полузащитник сыграл за киевлян 16 матчей.

Также 24-летний Кадири спектаклей по "Аустрию" и ганский "Ашанти Голд".

Напомним, 4 августа уже сообщалось, что Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском "Арсенале".

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