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Espreso.tvЭкономикаДля защиты украинцев от незаконных действий коллекторов НБУ будет сотрудничать с Омбудсменом по правам человека

Для защиты украинцев от незаконных действий коллекторов НБУ будет сотрудничать с Омбудсменом по правам человека


фото: stroyobzor
Национальный банк Украины будет сотрудничать с Уполномоченным Верховной Рады по делам человека в сфере защиты персональных данных украинцев для защиты от незаконных действий коллекторов

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Совместные усилия будут направлены на обеспечение надлежащего уровня защиты персональных данных украинцев при получении ими финансовых услуг, в частности во время урегулирования просроченного долга, а также на пресечение незаконного распространения персональных данных", - говорится в сообщении.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, несмотря на результаты рассмотрения обращений граждан, незаконная обработка и распространение персональных данных является назревшей для решения проблемой.

Однако, по словам омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой, сегодня коллекторская деятельность почти не урегулирована законодательством.

"Это приводит к нарушению прав граждан - коллекторские компании незаконно собирают и используют персональные данные, оказывают психологическое давление на граждан и т.д.", - пояснила Денисова.

Так, по ее словам, в 2019 году поступило более 500 жалоб граждан. За почти 9 месяцев 2020 года этот показатель составил 600 При этом более 20% жалоб касаются нарушения права на приватность коллекторскими компаниями.

Отмечается, что в рамках сотрудничества НБУ и Омбудсмен будут обмениваться аналитикой и статистикой, разрабатывать совместные предложения к проектам законов, нормативно-правовых актов, государственных программ и планов действий, а также проводить совместные мероприятия.

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