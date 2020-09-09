Навязывают просроченный кредит соседа или звонят без согласия: НБУ объяснил, какие действия коллекторов незаконны

9 сентября, 2020, 12:39

Национальный банк Украины предоставил разъяснения относительно того, какие действия коллекторов незаконны и как украинцы могут себя от них защитить

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, треть всех жалоб граждан в июле касается действий коллекторов. При этом две главные проблемы - это звонки должнику с угрозами и звонки родственникам или соседям должника, которые не имеют никакого отношения к кредиту.

В пресс-службе объяснили, что такие ситуации случаются из-за того, что давая кредит финансовая компания обычно просит заемщика дать номер телефона родственника, коллеги или друга.

"Вместе с тем учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. Взамен компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов", - отметили в НБУ.

Таким образом, в регуляторе подчеркнули, что, если лицо получает звонки или письма по кредиту, который она не брала и за которым не выступала поручителем, можно говорить о нарушении закона "О защите персональных данных". Номер телефона человека и его домашний адрес - это конфиденциальная информация, финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца.

В пресс-службе также подчеркнули, что если коллектор угрожает - он нарушает законодательство. Отмечается, что угрозы, круглосуточные звонки должнику и его семье, ругань и оскорбления нарушают ряд статей Конституции и Уголовного кодекса Украины.

При этом в НБУ добавили, что, если коллектор угрожают принудительно взыскать долг, он вводит человека в заблуждение.

"Ведь только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность, соблюдая официальные процедуры, предусмотренных Законом Украины" Об исполнительном производстве ". Коллекторские компании имеют право только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга", - отметили в пресс-службе .

Чтобы себя защитить, пояснили в НБУ, прежде всего необходимо узнать название коллекторской компании, представители которой звонят. Если лицо, которому звонят, не принимала кредит и не выступала по нему поручителем, следует объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки. При этом, если звонки продолжаются, необходимо обратиться с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ. Кроме того, можно обратиться к омбудсмену по правам человека или в суд. В случае, когда коллекторы угрожают, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb