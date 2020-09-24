Адвокат Колесниковой находится в отделении милиции
24 сентября, 2020, 20:32
Адвокат белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмила Козак находится в минском отделе милиции
Об этом сообщила пресс-секретарь Минского отдела милиции Наталья Ганусевич, передает Наша Нива.
Козак задержана за административное правонарушение и находится в отделе милиции.
- 24 сентября перестала выходить на связь адвокат Людмила Козак, которая защищает белорусский оппозиционерку Марию Колесникову
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