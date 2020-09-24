Адвокат Колесниковой находится в отделении милиции

24 сентября, 2020, 20:32

Адвокат белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмила Козак находится в минском отделе милиции

Об этом сообщила пресс-секретарь Минского отдела милиции Наталья Ганусевич, передает Наша Нива.

Козак задержана за административное правонарушение и находится в отделе милиции.

24 сентября перестала выходить на связь адвокат Людмила Козак, которая защищает белорусский оппозиционерку Марию Колесникову