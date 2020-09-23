Вблизи Песков подорвались двое украинских военных

23 сентября, 2020, 15:37

На Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве

Об этом сообщает прегруппа ОТУ "Восток" в Facebook .

"23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения".

Отмечается, что военным предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.

Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое ... Опубликовано Оперативно-тактические группировки "Восток" Среда, 23 сентября 2020 г.

По состоянию на день, 23 сентября, российские оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые на уровне ТКГ, направив свой беспилотник в населенный пункт Водяное.

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