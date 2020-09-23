Вблизи Песков подорвались двое украинских военных
23 сентября, 2020, 15:37
На Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве
Об этом сообщает прегруппа ОТУ "Восток" в Facebook .
"23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения".
Отмечается, что военным предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.
Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое ...Опубликовано Оперативно-тактические группировки "Восток" Среда, 23 сентября 2020 г.
- По состоянию на день, 23 сентября, российские оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые на уровне ТКГ, направив свой беспилотник в населенный пункт Водяное.
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