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Espreso.tvОбществоВблизи Песков подорвались двое украинских военных

Вблизи Песков подорвались двое украинских военных


фото: pressjfo.news
На Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве

Об этом сообщает прегруппа ОТУ "Восток" в Facebook .

"23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения".

Отмечается, что военным предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.

Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое ...

Опубликовано Оперативно-тактические группировки "Восток" Среда, 23 сентября 2020 г.

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