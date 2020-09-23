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Espreso.tvОбществоНарушили договоренности ТКГ: оккупанты направили дрон на позиции ВСУ под Водяным, - Минобороны

Нарушили договоренности ТКГ: оккупанты направили дрон на позиции ВСУ под Водяным, - Минобороны

По состоянию на день 23 сентября российские оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые на уровне ТКГ, направив свой беспилотник к населенному пункту Водяное

Об этом во время брифинга сообщает пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на 12:00 текущих суток противник один раз нарушил договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы. Так, в утреннее время суток в районе населенного пункта Водяное замечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - говорится в сообщении.

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