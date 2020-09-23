Нарушили договоренности ТКГ: оккупанты направили дрон на позиции ВСУ под Водяным, - Минобороны
23 сентября, 2020, 14:41
По состоянию на день 23 сентября российские оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые на уровне ТКГ, направив свой беспилотник к населенному пункту Водяное
Об этом во время брифинга сообщает пресс-служба Минобороны.
"По состоянию на 12:00 текущих суток противник один раз нарушил договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы. Так, в утреннее время суток в районе населенного пункта Водяное замечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти