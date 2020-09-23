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Espreso.tvОбществоВ психбольнице Харькова произошла вспышка коронавируса: инфицировано 22 человека

В психбольнице Харькова произошла вспышка коронавируса: инфицировано 22 человека


фото: reuters
У 22 человек в областной психиатрической больнице № 3 подтвердили коронавирус, 18 из них - пациенты

Об этом сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота, передает objectiv.tv .

"У нас психиатрическая больница №3 имеет вспышку. Все 22 больных находятся в стабильном состоянии уже месяц. Первым заболел врач", - отметила Махота.

По ее словам, 22 инфицированных - 18 пациентов и 4 медработника.

Сейчас больница полностью закрыта на прием больных.

"Все рекомендуемые профилактические мероприятия проводятся", - добавила Махота.

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