В психбольнице Харькова произошла вспышка коронавируса: инфицировано 22 человека
23 сентября, 2020, 17:49
У 22 человек в областной психиатрической больнице № 3 подтвердили коронавирус, 18 из них - пациенты
Об этом сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота, передает objectiv.tv .
"У нас психиатрическая больница №3 имеет вспышку. Все 22 больных находятся в стабильном состоянии уже месяц. Первым заболел врач", - отметила Махота.
По ее словам, 22 инфицированных - 18 пациентов и 4 медработника.
Сейчас больница полностью закрыта на прием больных.
"Все рекомендуемые профилактические мероприятия проводятся", - добавила Махота.
- По состоянию на утро 23 сентября зафиксировано 3497 новых случаев коронавируса, 63 пациентов умерли, 1769 - выздоровели.
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