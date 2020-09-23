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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: в течение суток - 3497 новых заражений и 63 смерти

Коронавирус в Украине: в течение суток - 3497 новых заражений и 63 смерти

По состоянию на утро среды, 23 сентября, в Украине зафиксировано 184 734 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 3705 - летальные, 81670 человек выздоровели

Об этом сообщает сайт СНБО Украины.

В течение суток 22 сентября были зафиксированы 3497 новых случаев коронавируса, 63 пациента умерли, 1769 - выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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