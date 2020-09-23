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Espreso.tvОбществоУкраина может сократить долю импорта сжиженного газа из России, но это долгий процесс, - эксперты

Украина может сократить долю импорта сжиженного газа из России, но это долгий процесс, - эксперты

Сократить долю сжиженного газа, которую сейчас Украина импортирует из Российской Федерации, - возможно, но это медленный процесс

Такую позицию высказали Александр Сиренко, аналитик нефтерынка, а также Алексей Дубовский, глава Биржевого комитета Украинской энергетической биржи, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Но очень быстро нарастить производство (сжиженного газа, - ред.) в Украине можно только на Кременчугском НПЗ путем увеличения переработки нефти. Но при переработке нефти некуда девать бензин, ведь он не так популярен в Украине, поэтому "Укртатнафта" пока не может этого сделать ", - сказал Александр Сиренко.

Он пояснил, что сжиженный газ производится преимущественно на месторождениях, где добывается газ и газовый конденсат.

По его словам, "несколько частных добывающих компаний этим вопросом уже заинтересовались; некоторые проекты уже на выходе ".

Алексей Дубовский высказался о возможной дифференциации источников сжиженного газа.

"Когда мы 78% от объема рынка сжиженного газа импортируем - нужно думать об энергетической безопасности. Что касается Беларуси и Казахстана - следует понимать, что в Беларуси этот ресурс тоже не безграничен, у Казахстана дорогая логистика и сжиженный газ будет не таким дешевым (из России выходит дешевле) ", - отметил Дубовский.

Он выступает за то, чтобы поддерживать отечественных производителей и делать ставку на тенденцию к переходу на электроавтомобили.

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