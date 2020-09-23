Украина может сократить долю импорта сжиженного газа из России, но это долгий процесс, - эксперты
Такую позицию высказали Александр Сиренко, аналитик нефтерынка, а также Алексей Дубовский, глава Биржевого комитета Украинской энергетической биржи, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Но очень быстро нарастить производство (сжиженного газа, - ред.) в Украине можно только на Кременчугском НПЗ путем увеличения переработки нефти. Но при переработке нефти некуда девать бензин, ведь он не так популярен в Украине, поэтому "Укртатнафта" пока не может этого сделать ", - сказал Александр Сиренко.
Он пояснил, что сжиженный газ производится преимущественно на месторождениях, где добывается газ и газовый конденсат.
По его словам, "несколько частных добывающих компаний этим вопросом уже заинтересовались; некоторые проекты уже на выходе ".
Алексей Дубовский высказался о возможной дифференциации источников сжиженного газа.
"Когда мы 78% от объема рынка сжиженного газа импортируем - нужно думать об энергетической безопасности. Что касается Беларуси и Казахстана - следует понимать, что в Беларуси этот ресурс тоже не безграничен, у Казахстана дорогая логистика и сжиженный газ будет не таким дешевым (из России выходит дешевле) ", - отметил Дубовский.
Он выступает за то, чтобы поддерживать отечественных производителей и делать ставку на тенденцию к переходу на электроавтомобили.
-
Кабмин летом утвердил требования к качеству сжиженного газа для автотранспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.
-
Украина намерена заключить десятилетний или двадцатилетний контракт на поставки больших объемов природного газа из США через Польшу. Об этом рассказывал министр энергетики и защиты окружающей среды в правительстве Алексея Гончарука Алексей Оржель.
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти