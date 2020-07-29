Кабмин установил требования к качеству сжиженного газа
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Правительство утвердило Технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с принятием Технического регламента требования национальных стандартов к показателям качества сжиженного газа становятся обязательными.
В то же время правительственное постановление вводит обязательную оценку соответствия сжиженного газа, что вводится в обращение или предоставляется на рынке Украины, по процедуре, установленной законодательством, а также определяет орган государственного рыночного надзора в этой сфере.
Так, установление требований к качеству соответствует европейским подходам к защите потребителей и развитию конкуренции на рынке.
Отмечается, что введение указанного постановления в действие будет способствовать обеспечению рынка качественным сжиженным газом и предотвратит нецелевое применение газа бытового потребления и для промышленных целей в качестве топлива для автотранспорта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-