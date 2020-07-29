Кабмин установил требования к качеству сжиженного газа

29 июля, 2020, 16:56

Кабмин утвердил требования к качеству сжиженного газа для автотранспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Правительство утвердило Технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с принятием Технического регламента требования национальных стандартов к показателям качества сжиженного газа становятся обязательными.

В то же время правительственное постановление вводит обязательную оценку соответствия сжиженного газа, что вводится в обращение или предоставляется на рынке Украины, по процедуре, установленной законодательством, а также определяет орган государственного рыночного надзора в этой сфере.

Так, установление требований к качеству соответствует европейским подходам к защите потребителей и развитию конкуренции на рынке.

Отмечается, что введение указанного постановления в действие будет способствовать обеспечению рынка качественным сжиженным газом и предотвратит нецелевое применение газа бытового потребления и для промышленных целей в качестве топлива для автотранспорта.

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