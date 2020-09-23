Судимость погашена: суд освободил от наказания фигуранта дела "рюкзаков Авакова" - истек испытательный срок

23 сентября, 2020, 14:50

17 сентября суд в Харькове освободил от наказания бизнес-партнера Александра Авакова, предпринимателя Владимира Литвина, от ответственности по "делу рюкзаков" из-за истечения двухлетнего испытательного срока

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на решение Червонозаводского районного суда города.

Согласно решению суда, Литвина освободили от наказания, поскольку истек его двухлетний испытательный срок. За это время предприниматель не совершил никакого преступления и, таким образом, не нарушил условий испытательного срока.

Согласно Уголовному кодексу судимость Литвина считается погашенной.

Государственный обвинитель по делу поддержал освобождение бизнесмена от наказания.

Напомним, в конце сентября Литвин вернул в государственный бюджет 5,2 млн гривен. Таким образом он выполнил утвержденные судом условия соглашения со следствием, которое предусматривало возмещение государству ущерба и на основании которого Литвин получил условный срок наказания.

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