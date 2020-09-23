СБУ за месяц не пустила в Украину 41 экстремиста

23 сентября, 2020, 16:47

Служба безопасности не пустила в Украину 41 иностранца, причастного к экстремистским группировкам

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

41 человек не был допущен на территорию Украины в августе-сентябре этого года. Также было осуществлено девять демаршей по официальным представителям других государств с антиукраинской деятельности, в том числе и России.

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