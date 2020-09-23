МВД заявило о кибератаке на сайт Нацполиции и предупредило о запущенных фейках

23 сентября, 2020, 14:10

Сегодня, 23 сентября, хакеры атаковали сайт Национальной полиции Украины и распространили фейки на страницах областных управлений полиции

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Telegram.

Отмечается, что несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции было зафиксировано в 11:45.

"В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен", - говорится в сообщении МВД.

Сейчас специалисты работают над устранением неисправностей, новости пока будут публиковаться на страницах полиции в социальных сетях .

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