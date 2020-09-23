"Вывод незаконных вооруженных формирований и контроль над границей": Зеленский в ООН назвал шаги для мира на Донбассе
Об этом заявил во время видеовыступления перед участниками 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский.
"С 27 июля начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки его сорвать, все же дает надежду на достижение стабильной тишины. И она крайне необходима, чтобы продолжить движение на пути к миру", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, следующими шагами должны стать: "Вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений из оккупированных территорий возврат контроля над государственной границей, и в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".
Президент подчеркнул, что Украина доказала свое стремление к миру.
"Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран Нормандского формата, достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц", - отметил Зеленский.
Он поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины на пути к миру на Донбассе.
"Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней - и авторитета международного права важную роль должно играть именно ООН", - отметил Зеленский.
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