"Гент" - "Динамо": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

23 сентября, 2020, 20:50

Сегодня, 23 сентября, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в гостях против "Гента"

Об этом сообщает FlashScore .

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевляне со счетом 2: 0 прошли нидерландский АЗ, а бельгийцы победили австрийский "Рапид" (2: 1).

Команды дважды встречались между собой в 2010 году. Также в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "Динамо" дважды победило соперника 3: 0 в Киеве и 1: 3 в Генте.

Первый матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00. Ответная игра состоится 29-го сентября в Киеве.

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации

23 сентября, среда

"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)

"Гент": Руфь, Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-нгаджу, Фортуна, Овусу, Дорш, Безус, Депуатр, Яремчук, Оджиджа-ОФО

"Динамо": Бущан, Кендзера, мешкотно, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Жерсон, Буяльский, где Пена, Супряга

Начало в 21:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что главной проблемой "Гента" перед матчем с киевлянами стали существенные изменения в составе в межсезонье.

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