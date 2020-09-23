"Гент" - "Динамо": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает FlashScore .
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевляне со счетом 2: 0 прошли нидерландский АЗ, а бельгийцы победили австрийский "Рапид" (2: 1).
Команды дважды встречались между собой в 2010 году. Также в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "Динамо" дважды победило соперника 3: 0 в Киеве и 1: 3 в Генте.
Первый матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00. Ответная игра состоится 29-го сентября в Киеве.
Лига чемпионов
Плей-офф квалификации
23 сентября, среда
"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)
"Гент": Руфь, Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-нгаджу, Фортуна, Овусу, Дорш, Безус, Депуатр, Яремчук, Оджиджа-ОФО
"Динамо": Бущан, Кендзера, мешкотно, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Жерсон, Буяльский, где Пена, Супряга
Начало в 21:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что главной проблемой "Гента" перед матчем с киевлянами стали существенные изменения в составе в межсезонье.
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