"Фейк. Анонимный австралийский": Ермак относительно информации о "взятке от РФ за Цемаха"

23 сентября, 2020, 20:37

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "австралийским фейком" информацию о якобы дачи ему взятки за отстаивание интересов РФ в Украине, в том числе по вопросу обмена фигуранта дела о сбивании самолета MH17 Владимира Цемаха

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Новый день - новый фейк. Сегодня вообще фантастический -" анонимный австралийский ". Понятно, что без фейков совсем сложно. Нужно же постоянно сохранять высокий градус "зрады". Особенно перед выборами", - отметил Ермак.

По словам главы ОПУ, как использовали ранее фантазию о "испанском диспетчере Карлосе", то теперь придумали "анонимного сотрудника спецслужб Австралии".

"Супер. За обедом или за ужином регулярно ему звонит кто-то из Украины и интересуется новостями о "большой зраде". Наверное, сами понимали, как карикатурно это будет выглядеть, поэтому и добавили выдумку о $ 40 млн взятки. Почему только 40? И почему миллионов, а не миллиардов? И точно доллары не австралийские?", - подчеркнул глава ОПУ.

Ермак также отметил: "приплели еще и Цемаха, которого, вдруг кто-то забыл, следователи из Нидерландов допрашивали в Украине. С ним были выполнены все необходимые следственные действия, о которых просили соответствующие европейские представители".

Руководитель ОПУ заметил, если кто-то распространяет российские вбросы, "явно пытаясь усилить напряжение в Украине, то именно они и работают на Россию, - сознательно или бессознательно, за деньги или бесплатно".

Напомним, что Украина 7 сентября 2019 года передала России фигуранта дела MH17, бывший начальник ПВО в подконтрольном оккупантам городе Снежном на Донбассе Владимира Цемах в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35".

Отметим, ранее некоторые СМИ распространили информацию о якобы из журналистского расследования, в котором автор со ссылкой на данные "сотрудника австралийских спецслужб на условиях анонимности" сообщила, что Ермак якобы ориентировочно в июле 2019 получил от россиян взятку около $ 40 млн "за отстаивание интересов РФ в Украине, в том числе - и в вопросе обмена Цемаха".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb