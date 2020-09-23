Промоутер назвал дату следующего боя Джошуа

23 сентября, 2020, 12:43

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в супертяжелом весе вернется на ринг 12 декабря

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Хирна, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) проведет следующий бой против болгарина Кубрата Пулева 12 декабря. Это произойдет независимо от того, позволят ли на поединке присутствовать зрителям на трибунах, ведь Джошуа уже почти год не проводил поединков.

"Очевидно, что отсутствие болельщиков или присутствие их в меньшем количестве влияет на финансы, но мы работаем над соблюдением нашего графика. Существует два варианта - отменить бой или провести его, вполне возможно, без зрителей. В декабре мы проведем поединок Джошуа, так как прошел год с тех пор, как он сражался с Энди Руисом, ему нужно драться", - сказал Хирн.

12 августа Пулев пообещал использовать слабые стороны чемпиона мира Джошуа и отправить британца в нокаут.

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