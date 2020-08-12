 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПообещал нокаут: Соперник указал на поразительные недостатки Джошуа

Пообещал нокаут: Соперник указал на поразительные недостатки Джошуа


фото: Getty Images
Болгарский боксер Кубрат Пулев пообещал использовать слабые стороны чемпиона мира Джошуа и отправить британца в нокаут

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Пулева, у чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) множество слабых сторон.

"Он, безусловно, хороший боксер, чемпион мира, но я вижу много проблем в его стиле. Я могу использовать его малейшие недостатки и победить. Я считаю, что у него проблемы с психологией", - сказал Пулев.

Также болгарин обратил внимание, что Джошуа пренебрежительно относится к соперникам, за что уже был наказан летом 2019 года, когда уступил американцу Энди Руису.

"Это очень высокомерно, рассказывать о бое с Фьюри, перед поединком со мной. Будет, как в прошлый раз с Руисом. Жизнь уже показала ему, что так делать не следует. Вот почему он побывает во втором нокауте за карьеру", - пояснил Пулев.

Бой Джошуа - Пулев должен состояться в декабре в Лондоне.

  • 11 августа промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что болельщикам не интересен бой украинца Александра Усика против британца Энтони Джошуа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать