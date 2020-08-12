Пообещал нокаут: Соперник указал на поразительные недостатки Джошуа
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам Пулева, у чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) множество слабых сторон.
"Он, безусловно, хороший боксер, чемпион мира, но я вижу много проблем в его стиле. Я могу использовать его малейшие недостатки и победить. Я считаю, что у него проблемы с психологией", - сказал Пулев.
Также болгарин обратил внимание, что Джошуа пренебрежительно относится к соперникам, за что уже был наказан летом 2019 года, когда уступил американцу Энди Руису.
"Это очень высокомерно, рассказывать о бое с Фьюри, перед поединком со мной. Будет, как в прошлый раз с Руисом. Жизнь уже показала ему, что так делать не следует. Вот почему он побывает во втором нокауте за карьеру", - пояснил Пулев.
Бой Джошуа - Пулев должен состояться в декабре в Лондоне.
- 11 августа промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что болельщикам не интересен бой украинца Александра Усика против британца Энтони Джошуа.
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