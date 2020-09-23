Новоиспеченный тренер назвал цели "Днепра-1" на этот сезон
Об этом сообщает официальный сайт СК "Днепр-1".
Хорват убежден, что днепрянам по силам выйти в еврокубки.
"Первый день всегда является незабываемым. После стольких лет вернуться к украинскому футболу является и мотивацией, и вызовом." Днепр-1 "заслуживает бороться за самые высокие места, и мы будем работать ежедневно в этом направлении. Попадание в еврокубки? Имеющиеся игроки по своему качеству могут выполнить задачу. Если будет возможность приобрести игрока на определенную позицию для укрепления конкуренции, мы это сделаем вместе со спортивным директором Андреем Русолом ", - сказал Йовичевич.
Последним местом работы Игоря Йовичевича было загребское "Динамо", которое он покинул в июле. Украинским фанам специалист известен благодаря работе во львовских "Карпатах".
- 22 апреля бывший главный тренер львовских "Карпат" Игорь Йовичевич возглавил загребское "Динамо" .
- 14 сентября сообщалось, что Йовичевич может стать новым главным тренером спортивного клуба "Днепр-1".
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