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Espreso.tvСпортНовоиспеченный тренер назвал цели "Днепра-1" на этот сезон

Новоиспеченный тренер назвал цели "Днепра-1" на этот сезон


фото: scdnipro1.com.ua
Новоиспеченный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич счастлив вернуться в Украину

Об этом сообщает официальный сайт СК "Днепр-1".

Хорват убежден, что днепрянам по силам выйти в еврокубки.

"Первый день всегда является незабываемым. После стольких лет вернуться к украинскому футболу является и мотивацией, и вызовом." Днепр-1 "заслуживает бороться за самые высокие места, и мы будем работать ежедневно в этом направлении. Попадание в еврокубки? Имеющиеся игроки по своему качеству могут выполнить задачу. Если будет возможность приобрести игрока на определенную позицию для укрепления конкуренции, мы это сделаем вместе со спортивным директором Андреем Русолом ", - сказал Йовичевич.

Последним местом работы Игоря Йовичевича было загребское "Динамо", которое он покинул в июле. Украинским фанам специалист известен благодаря работе во львовских "Карпатах".

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