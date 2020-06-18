Наблюдательный совет избрал нового главу "Ощадбанка", - СМИ
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Finclub.
Согласно сообщению, большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ошадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.
"Они все перессорились несколько раз, - рассказал знакомый с голосованием источник. - Градус дискуссии был слишком высок. Все всех боятся, а также постороннего влияния. При этом по указу президента их зарплата уменьшена до только 47 тыс. грн".
Отмечается, что перед голосованием 5 независимых членов наблюдательного совета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.
Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.
Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", потому что в них побеждал действующий глава Сбербанка Андрей Пышный.
"С поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Сбербанком, но не получается", - заявил изданию банкир, близкий к Офису президента.
24 июня наблюдательный совет Сбербанка должен рассмотреть отставку главы Андрея Пышного и назначение Сергея Наумова, которого потом должен согласовать НБУ. Наумов ранее был главой Укрсиббанка, а также главой Правэкс Банка.
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