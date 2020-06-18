Наблюдательный совет избрал нового главу "Ощадбанка", - СМИ

18 июня, 2020, 11:20

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ошадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Finclub.

Согласно сообщению, большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ошадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

"Они все перессорились несколько раз, - рассказал знакомый с голосованием источник. - Градус дискуссии был слишком высок. Все всех боятся, а также постороннего влияния. При этом по указу президента их зарплата уменьшена до только 47 тыс. грн".

Отмечается, что перед голосованием 5 независимых членов наблюдательного совета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.

Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", потому что в них побеждал действующий глава Сбербанка Андрей Пышный.

"С поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Сбербанком, но не получается", - заявил изданию банкир, близкий к Офису президента.

24 июня наблюдательный совет Сбербанка должен рассмотреть отставку главы Андрея Пышного и назначение Сергея Наумова, которого потом должен согласовать НБУ. Наумов ранее был главой Укрсиббанка, а также главой Правэкс Банка.