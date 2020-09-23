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Espreso.tvОбществоНа Киевщине 23 школы полностью перевели на дистанционную работу из-за коронавируса

На Киевщине 23 школы полностью перевели на дистанционную работу из-за коронавируса

В Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 23 школы. Сейчас в дистанционном формате работают и учатся 14329 учителей и учеников

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

По состоянию на 23 сентября, на самоизоляцию переведены 204 отдельных класса в 87 учебных заведениях Киевской области. В них учатся 5435 учеников.

Кроме того, в настоящее время на дистанционной форме обучения 23 учреждения общего среднего образования, в которых обучаются 8894 ученика.

Также на карантин были закрыты 16 учреждений дошкольного образования.

При этом после самоизоляции полностью к очной форме обучения вернулись 11 учреждений общего среднего образования и два дошкольных учреждения.

Отмечается, что с начала сентября в Киевской области коронавирус обнаружили у 147 педагогов и 127 учеников.

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