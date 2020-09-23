Лучшим тренером сезона по версии УЕФА станет немец

23 сентября, 2020, 14:49

На звание лучшего тренера 2020 по версии УЕФА претендуют немцы Юрген Клопп, Ганс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсманн

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Бавария" под руководством Флика в прошлом сезоне выиграла Чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

"Ливерпуль" в сезоне 2019/20 стал чемпионом Англии и выиграл Суперкубок УЕФА.

Нагельсманн привел "Лейпциг" к первому в истории клуба полуфиналу Лиги чемпионов.

23 сентября в тройку претендентов на звание лучшего футболиста - 2020 вошли бельгиец Кевин Де Брюйне, поляк Роберт Левандовски и немец Мануэль Нойер.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb