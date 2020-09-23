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Espreso.tvСпортЛучшим тренером сезона по версии УЕФА станет немец

Лучшим тренером сезона по версии УЕФА станет немец


фото: Getty Images
На звание лучшего тренера 2020 по версии УЕФА претендуют немцы Юрген Клопп, Ганс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсманн

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Бавария" под руководством Флика в прошлом сезоне выиграла Чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

"Ливерпуль" в сезоне 2019/20 стал чемпионом Англии и выиграл Суперкубок УЕФА.

Нагельсманн привел "Лейпциг" к первому в истории клуба полуфиналу Лиги чемпионов.

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