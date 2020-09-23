Лучшим тренером сезона по версии УЕФА станет немец
23 сентября, 2020, 14:49
На звание лучшего тренера 2020 по версии УЕФА претендуют немцы Юрген Клопп, Ганс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсманн
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"Бавария" под руководством Флика в прошлом сезоне выиграла Чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.
"Ливерпуль" в сезоне 2019/20 стал чемпионом Англии и выиграл Суперкубок УЕФА.
Нагельсманн привел "Лейпциг" к первому в истории клуба полуфиналу Лиги чемпионов.
- 23 сентября в тройку претендентов на звание лучшего футболиста - 2020 вошли бельгиец Кевин Де Брюйне, поляк Роберт Левандовски и немец Мануэль Нойер.
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