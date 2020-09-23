Без Роналду и Месси: УЕФА назвал трех претендентов на звание лучшего футболиста года
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
За награду будут бороться полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, нападающий немецкой "Баварии" Роберт Левандовски и его одноклубник - вратарь Мануэль Нойер. Имя победителя будет объявлено 1 октября.
Еще семь футболистов попали в десятку лучших, однако они не будут претендовать на награду. Места между ними распределились следующим образом:
4-5. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") - 53 голоса
4-5. Неймар (Бразилия, ПСЖ) - 53
6. Томас Мюллер (Германия, "Бавария") - 41
7. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) - 39
8. Алькантара (Испания, "Бавария"/"Ливерпуль") - 27
9. Йозуа Киммих (Германия, "Бавария") - 26
10. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус") - 25
- 20 июля стало известно, что в этом году французское издание France Football решило не вручать "Золотой мяч" из-за паузы в сезоне, объявленной в связи с пандемией коронавируса.
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