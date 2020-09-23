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Espreso.tvСпортБез Роналду и Месси: УЕФА назвал трех претендентов на звание лучшего футболиста года

Без Роналду и Месси: УЕФА назвал трех претендентов на звание лучшего футболиста года


фото: Getty Images
В тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года вошли бельгиец Кевин де Брюйне, поляк Роберт Левандовски и немец Мануэль Нойер

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

За награду будут бороться полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, нападающий немецкой "Баварии" Роберт Левандовски и его одноклубник - вратарь Мануэль Нойер. Имя победителя будет объявлено 1 октября.

Еще семь футболистов попали в десятку лучших, однако они не будут претендовать на награду. Места между ними распределились следующим образом:

4-5. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") - 53 голоса

4-5. Неймар (Бразилия, ПСЖ) - 53

6. Томас Мюллер (Германия, "Бавария") - 41

7. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) - 39

8. Алькантара (Испания, "Бавария"/"Ливерпуль") - 27

9. Йозуа Киммих (Германия, "Бавария") - 26

10. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус") - 25

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